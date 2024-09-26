Кубок України з хокею: хто кине виклик Соколу та Кременчуку

У четвер, 26 вересня, в Україні починається новий хокейний сезон-2024/25. У Кременчуці пройде розіграш Кубка України, в якому візьмуть участь 7 команд, зокрема новостворений одеський ХК Шторм.

Нинішній розіграш Кубка України стане четвертим в історії. Саме цей турнір буде наймасштабнішим, оскільки участь у ньому візьмуть одразу сім команд. У попередні роки володарями трофея ставали тільки два колективи. Мова про київський Сокіл, якому це вдавалося зробити двічі, та ХК Кременчук, що є чинним володарем трофею. Саме рідна для кременчужців арена "Айсберг" уже втретє поспіль стане домівкою для учасників кубкових баталій.

Перший розіграш відбувся в далекому 2007-му і його переможцем став київський Сокіл. Після того турнір не проводився аж до січня 2022 року. Відтоді змагання почали носити ім'я Анатолія Хорозова, першого президента Федерації хокею України, першого українця, внесеного до Зали слави IIHF. У 2022-му Кубок також завоював Сокіл. Наступного сезону-2022/23 турнір не проводився через початок повномасштабної війни. А восени 2023-го гегемонію Сокола перервав Кременчук, який переміг киян у драматичному фінальному матчі з рахунком 4:3.

Лайт-режим для господарів

Через те, що в нинішньому турнірі беруть участь лише сім команд, ХК Кременчук опинився в найбільш вигідному становищі. У четвер-п'ятницю відбудуться... три чвертьфінальні матчі, до переможців яких у півфіналі й приєднається Кременчук. Автоматом місце в півфіналі кременчужани отримали на правах команди, яка є чинним володарем трофея.

Але, нагадаємо, що згодом Сокіл мав перевагу над головним суперником і в регулярному чемпіонаті України, і в плейоф. Столичний клуб випередив кременчужан у підсумковій турнірній таблиці – 66 очок проти 62, а також виграв усі чотири матчі у фінальній серії плейоф, у 15-й раз ставши чемпіоном України.

ФХУ

Чи зуміє Сокіл повернути собі звання володаря Кубка України? Дізнаємося вже зовсім скоро...

Дебютант стартує проти найсильнішого

Цікава й афіша першого ігрового дня. У матчі-відкритті між собою зустрінуться рекордсмен за титулами КУ Сокіл і новостворений Шторм. Втім, подібний статус протистояння можна зафіксувати тільки на папері, а на льоду очікується безкомпромісна боротьба.

Це буде третя одеська хокейна команда в історії. Востаннє Південна Пальміра була представлена у Вищій лізі України в сезоні-2009/10. Тоді ХК Одеса оформила лише дві перемоги у восьми турах Дивізіону Б. Ще раніше, в чемпіонаті сезону-2000/01 команда під назвою Аврора записала на свій рахунок 3 перемоги в шести матчах Південної зони. В обох випадках цього не вистачило, щоб пробитися до наступного етапу турніру.

Цього разу в одеситів вельми амбітні плани. Склад команди сформовано в основному з хокеїстів, які минулого сезону проводили матчі в Одесі, але захищали кольори бронзового призера попереднього чемпіонату – херсонського Дніпра, який змушений був переїхати до Одеси з міркувань безпеки. Також перейшов до складу новачка і тренерський штаб "щук" на чолі з Олександром Бобкіним. Йому, як і раніше, допомагатимуть Руслан Борисенко, Юрій Лясковський і Дмитро Цимбал.

У складі команди виділяються досвідчений воротар Едуард Захарченко, захисники Гліб Варава і Сава Новіков, нападники – Ілля Крикля, Владислав Куцевич, Дмитро Мосюк... Зазначимо, що Куцевич видав досить якісний сезон-2023/24 у складі Київ-Кепіталз, закинувши 12 шайб і віддавши 21 гольову передачу. Своєю чергою, Віктор Ніконов – вихованець херсонського хокею з досвідом гри в юнацьких лігах США. А Данило Скороход із Савою Новіковим попередній сезон провели у складі чеських Поруба (U-17) і Пілсен Вулвс (U-17) відповідно.

Свій тренувальний процес одесити розпочали в серпні, а позаминулого тижня команда Олександра Бобкіна провела перші товариські зустрічі в Кременчуці. На арені "Айсберг" Шторм здобув перемогу в першій зустрічі з рахунком 5:4, а другий поєдинок завершився перемогою господарів – 3:0.

Таким чином, не можна сказати, що новачок апріорі буде аутсайдером у грі з будь-якою українською хокейною командою. Навіть із безумовним лідером вітчизняного хокею – столичним Соколом. Так, на карту українського хокею Одеса повернулася після багаторічної перерви, а Шторм є абсолютним новачком, але його гравці дуже досвідчені і можуть нав'язати боротьбу будь-якому опоненту.

Матч Сокіл – Шторм відбудеться сьогодні і стане грою-відкриттям розіграшу Кубка України-2024. А вже завтра, у п'ятницю, 27 вересня відбудуться другий і третій чвертьфінали. У них зійдуться херсонський Дніпро і ШВСМ-Берсерки з Вінниці, а також столичні Київ-Кепіталз і Тризуб.

З фаворитами на папері, але...

Судячи з результатів чемпіонату України минулого сезону 2023/24 ШВСМ-Берсерки та Тризуб мають бути аутсайдерами цих матчів. На тлі суперників, які набрали 62 (Дніпро) і 55 (Київ-Кепіталз") балів відповідно, у Тризуба (18) і Берсерок (7) результати більш ніж скромні.

ФХУ

Проте не будемо забувати про той факт, що Дніпро втратив практично всіх провідних гравців. Команда переїхала з Одеси до Білої Церкви, під Києвом, залишивши в Одесі весь тренерський штаб і більшу частину гравців. У новому сезоні Дніпро очолив Костянтин Буценко. У роботі з командою йому допомагатимуть Валентин Кузьменко та Максим Качмар. Минулого сезону це тріо фахівців працювали в Білому Барсі, з яким стали півфіналістами Молодіжної хокейної ліги. До речі, фахівцям нікуди переїжджати не довелося, Білий Барс із 2012 року базується в Білій Церкві, а раніше команда була представлена в елітному дивізіоні чемпіонату України з хокею – Українській хокейній лізі.

Зі складу, який захищав кольори Дніпра в сезоні 2023/2024, залишилося троє гравців – Ілля Щербак, Михайло Цюра та Кирило Бортніков. Натомість кістяком команди стануть юні хокеїсти вже згаданого Білого Барса, які минулого сезону виступали в МХЛ. Це виконавці 2007-2008 р.н., яких у заявці дніпрян одразу 10. Крім того, троє хокеїстів перейшли до херсонської команди зі стану Берсерків. Йдеться про Тараса Карнауха, Дмитра Кленова та Валентина Муріна.

Звісно, у такій компанії справді досвідченим гравцем може вважатися 28-річний кіпер Владислав В'язовов, який у попередньому сезоні захищав кольори столичного Тризуба. До речі, торік у складі Дніпра в схожому статусі перебував Едуард Захарченко.

Підготовчий збір до нового сезону команда розпочала 5 вересня у Білій Церкві. Тренувальний процес підопічних Костянтина Буценка проходив на арені "Білий Барс". А завтра буде проведено перший офіційний матч нового сезону.

Наскільки команда, складена переважно з учорашніх гравців МХЛ, готова до нових викликів у дорослому хокеї, стане зрозуміло вже найближчим часом. Швидкоплинний турнір на Кубок і стартовий відрізок чемпіонату дадуть відповіді на всі питання. Але, в матчі з ШВСМ-Берсерки Дніпро навряд чи буде в статусі фаворита.

На тлі скандалу у ФХУ

Нинішній турнір відбуватиметься на тлі скандалу у Федерації хокею України. Минулої неділі в тому ж Кременчуці відбувся Генеральний конгрес федерації, де було обрано нового президента. Колишній керівник і засновник ХК Кременчук Сергій Мазур очолив український хокей загалом.

Водночас, Георгій Зубко вважає "конгрес" самопроголошеним, нелегітимним і проведеним в обхід статуту Федерації хокею та чинного законодавства України. "Ми продовжуємо працювати у звичайному режимі та складі Федерації. Нам шкода, що через такі дії, зумовлені власними амбіціями Анатолія Брезвіна, Сергія Мазура та інших осіб, страждає український хокей. Їхні кроки спрямовані виключно на руйнацію та бажання влади в будь-який спосіб. Генеральний Конгрес Федерації відбудеться наприкінці цього року відповідно до чинного статуту. Точна дата і місце проведення буде оголошена на найближчому засіданні Ради Федерації", – зазначає Зубко, який також вважає себе чинним президентом Федерації хокею України.

Тим часом, за цих умов та ФХУ, що перебуває в Києві, самоусунулася від проведення Кубка України, що проходить у Кременчуці, "вотчині" Сергія Мазура. Уся інформація, розклад матчів і представлення команд-учасниць доступні на сайті ihfua.com Мазура. У той час, як на сайті fhu.com.ua Зубка останні новини про Кубок України датуються 10 і 13 вересня. Зауважимо, що обидва портали позиціонують себе як офіційний сайт Федерації хокею України.

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Розклад змагань:

26 вересня

18:00. ХК Сокіл – ХК Шторм

27 вересня

14:00. ХК Дніпро – ХК ШВСМ Берсерки

18:00. ХК Київ Кепіталз – ХК Тризуб

28 вересня

14:00. Півфінал 1

18:00. Півфінал 2

29 вересня

14:00. Фінал