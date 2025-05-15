Едмонтон пробився у півфінал Кубку Стенлі, Флорида розгромила Торонто

У ніч з 14 на 15 травня відбулось два матчі в межах 1/4 фіналу плейоф Національної хокейної ліги.

Флорида розгромила Торонто у надемоційному матчі та вирвалась вперед у серії. Для виходу у півфінал Кубку Стенлі Пантерз потрібна лише одна перемога.

У ще одному поєдинку Едмонтон мінімально здолав Вегас, завдяки чому став першим півфіналістом плейоф.

НХЛ-2024/25 – Кубок Стенлі

15 травня

Торонто – Флорида 1:6 (0:1, 0:3, 1:2) (2:3 в серії)

Вегас – Едмонтон 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1) (1:4 в серії)

Напередодні відбулись чергові матчі чемпіонату світу в елітному дивізіоні – США в овертаймі дотиснули Норвегію, а Швеція декласувала Латвію.