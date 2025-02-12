Кременчук проти Сокола, друга частина протистояння Шторма та Крижинки в чемпіонаті України

У середу, 12 лютого, на льодових аренах пройдуть два матчі чемпіонату України з хокею.

Лідер дивізіону Сокіл гостюватиме у Кременчука, з яким вони не так давно бачилися. Тоді київський колектив здобув перемогу з рахунком 3:1.

А в Одесі місцевий Шторм вдруге за два дні прийматиме абсолютного аутсайдера чемпіонату Крижинку, яка досі залишається єдиною командою без набраних очок цього сезону.

Варто зазначити, що обидві хокейні зустрічі розпочнуться одночасно – о 18:00.

Чемпіонат України з хокею – регулярний сезон

12 лютого

18:00 Кременчук – Сокіл

18:00 Шторм – Крижинка

Нагадаємо, що вчора Київ Кепіталз виграв свій матч, за рахунок чого наздогнав Сокіл у таблиці чемпіонату України.