Кременчук проти Сокола, друга частина протистояння Шторма та Крижинки в чемпіонаті України
Кременчук – Сокіл
Instagram ХК Кременчук
У середу, 12 лютого, на льодових аренах пройдуть два матчі чемпіонату України з хокею.
Лідер дивізіону Сокіл гостюватиме у Кременчука, з яким вони не так давно бачилися. Тоді київський колектив здобув перемогу з рахунком 3:1.
А в Одесі місцевий Шторм вдруге за два дні прийматиме абсолютного аутсайдера чемпіонату Крижинку, яка досі залишається єдиною командою без набраних очок цього сезону.
Варто зазначити, що обидві хокейні зустрічі розпочнуться одночасно – о 18:00.
Чемпіонат України з хокею – регулярний сезон
12 лютого
- 18:00 Кременчук – Сокіл
- 18:00 Шторм – Крижинка
Нагадаємо, що вчора Київ Кепіталз виграв свій матч, за рахунок чого наздогнав Сокіл у таблиці чемпіонату України.