Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Хокей

Кременчук проти Сокола, друга частина протистояння Шторма та Крижинки в чемпіонаті України

Олексій Погорелов — 12 лютого 2025, 09:58
Матч Кременчук – Сокіл
Кременчук – Сокіл
Instagram ХК Кременчук

У середу, 12 лютого, на льодових аренах пройдуть два матчі чемпіонату України з хокею.

Лідер дивізіону Сокіл гостюватиме у Кременчука, з яким вони не так давно бачилися. Тоді київський колектив здобув перемогу з рахунком 3:1.

А в Одесі місцевий Шторм вдруге за два дні прийматиме абсолютного аутсайдера чемпіонату Крижинку, яка досі залишається єдиною командою без набраних очок цього сезону.

Варто зазначити, що обидві хокейні зустрічі розпочнуться одночасно – о 18:00.

Чемпіонат України з хокею – регулярний сезон
12 лютого

  • 18:00 Кременчук – Сокіл
  • 18:00 Шторм – Крижинка

Нагадаємо, що вчора Київ Кепіталз виграв свій матч, за рахунок чого наздогнав Сокіл у таблиці чемпіонату України.

Кременчук Сокіл Україна Чемпіонат України хокей Чемпіонат України з хокею Шторм Одеса ХК Крижинка

хокей

Розбився на теслі, будучи напідпитку: поліція затримала бронзового призера ОІ-2006
Турнір чотирьох націй: альтернатива Матчу зірок НХЛ і репетиція Олімпіади
Чотириразовий учасник Матчу зірок НХЛ проведе гру за клуб із третього дивізіону Фінляндії
Тампа здолала Монреаль, Юта переграла Вашингтон у матчі регулярного чемпіонату НХЛ
Клуб АХЛ вирішив дати шанс хокеїсту збірної України

Останні новини