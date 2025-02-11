Шторм у матчі з 13 шайбами обіграв Крижинку

Одеський Шторм обіграв київську Крижинку в матчі регулярного чемпіонату України з хокею.

Поєдинок завершився з рахунком 12:1. Дублями відзначились Микита Кругляков, Валентин Алексюк та Микита Сидоренко.

Завдяки цій перемозі Крижинка набрала 42 бали та посідає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату. Водночас Крижинка продовжує йти без перемог, не здобувши жодного балу за 22 зіграних матчів.

Чемпіонат України з хокею

Регулярний чемпіонат, 11 лютого

Шторм – Крижинка 12:1 (3:0, 7:0, 2:1)

Напередодні тренерський штаб юнацької збірної України U-17 з хокею визначився з остаточним складом на європейський юнацький фестиваль Бакуріані-2025, який пройде в Тбілісі (Грузія).