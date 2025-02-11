Київ Кепіталз розгромив Дніпро та наздогнав Сокіл у чемпіонаті України

Київ Кепіталз обіграв херсонський Дніпро у матчі регулярного чемпіонату України з хокею.

Поєдинок завершився з рахунком 10:3.

Завдяки цій перемозі Кепіталз наздогнав Сокіл у турнірній таблиці чемпіонату – тепер у команд по 51 балу. Дніпро залишився на 5-й сходинці з 12 очками в активі.

Чемпіонат України з хокею

Регулярний чемпіонат, 11 лютого

Дніпро Херсон – Київ Кепіталз 3:10 (1:3, 1:4, 1:3)

Шайби: 02:23 Секірко – 0:1, 05:11 Кривоножкін – 0:2, 15:26 Мурін – 1:2, 17:35 Лесніков – 1:3, 24:53 Панченко – 1:4, 25:45 Берднікс – 1:5, 27:35 Лактіонов – 2:5, 31:11 Панченко – 2:6, 36:18 Карпенко – 2:7, 43:49, Мурін – 3:7, 45:51 Янг Ху – 3:8, 56:36 Кривоніжкін – 3:9, 59:59 Лесніков – 3:10

Нагадаємо, у першому матчі ігрового дня одеський Шторм закинув 12 шайб київській Крижинці.

Напередодні тренерський штаб юнацької збірної України U-17 з хокею визначився з остаточним складом на європейський юнацький фестиваль Бакуріані-2025, який пройде в Тбілісі (Грузія).