Кременчук спробує взяти реванш у Шторму в чемпіонаті України: онлайн-трансляція

Сьогодні, 28 жовтня, відбудеться черговий матч регулярного сезону чемпіонату України з хокею, у якому Кременчук зіграє проти одеського Шторму.

Зустріч розпочнеться о 17:00 за київським часом. Дивіться онлайн-трансляцію поєдинку, організовану Федерацією хокею України, на сайті "Чемпіон".

Чемпіонат України з хокею – регулярний сезон

28 жовтня

17:00 Кременчук – Шторм

Нагадаємо, що команди вже зустрічалися тиждень тому. Тоді Шторм здобув сенсаційну перемогу над чинним чемпіоном в овертаймі.

Наразі лідером чемпіонату є Кременчук, у якого 10 очок за 4 матчі. Шторм же поділяє 3 сходинку із Соколом. В обох команд по 7 балів, проте у киян на гру менше.