Кременчук зазнав першої поразки в чемпіонаті, програвши в овертаймі одеському Шторму

У вівторок, 19 жовтня, відбувся матч регулярного чемпіонату України з хокею, в якому Шторм в овертаймі переграв чинного чемпіона першості – Кременчук.

Зустріч завершилася з рахунком 4:3.

Для Кременчука це перша поразка в чемпіонаті поточного сезону, наразі вони, Шторм і Сокіл очолюють таблицю ліги з 7 балами.

Чемпіонат України з хокею – регулярний сезон

21 жовтня

Шторм – Кременчук 4:3 ОТ (0:1, 1:2, 2:0, 1:0)

Шайби: 0:1 – Андрющенко (Панков, Кривенко), 08:47, 1:1 – Кругляков (Стецюра, Мосюк), 30:54, 1:2 – Андрющенко (Середницький, Лялька), 32:28, 3:1 – Лялька (Андрющенко, Піддубний), 43:48, 2:3 – Ратушний (Крикля, Сидоренко), 44:30, 3:3 – Стоцький (Стецюра, Мосюк), 48:07, 4:3 – Крикля

Нагадаємо, напередодні Кременчук зазнав ганебної поразки на Континентальному кубку та вилетів з турніру. Українська команда поступилася румунській Георгені з рахунком 0:11.