НХЛ назвала MVP та кращого гравця "регулярки"

Національна хокейна ліга двома нагородами відзначила воротаря Вінніпега Коннора Хеллебака.

Про це пише NHL.

НХЛ визначила найкращого гравця та воротаря сезону 2024/25. Обидві нагороди дісталися голкіперу Вінніпега Коннору Хеллебаку.

Воротар "Джетс" відіграв ключову роль у тому, що команда стала найкращою за підсумками регулярного чемпіонату, здобувши 47 перемог у 63 матчах.

Хеллебак лідирував за кількістю перемог, середньою кількістю пропущених шайб і "сухими" іграми, а також – посів друге місце за відсотком відбитих кидків.

Коннор став лише восьмим воротарем в історії НХЛ, який отримав Харт Трофі, і п’ятим, хто в одному сезоні здобув одразу Харт Трофі та Везина Трофі.

Раніше повідомлялося, що Едмонтон завдяки шайбі Драйзайтля вирвав перемогу над Флоридою.