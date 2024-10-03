Клуб НХЛ присвятив логотип українській громаді провінції Манітоба
Клуб Національної хокейної ліги Вінніпег Джетс представив логотип під назвою "Ніч української спадщини". Він присвячений українським жителям провінції Манітоба.
Про це повідомила пресслужба команди.
Цей логотип містить геометричні візерунки з української вишивки. Замість традиційних червоного, чорного та білого кольорів, були використані синій та жовтий, які символізують український прапор.
Його розробив українець Андрій Собчук, який після початку повномасштабного вторгнення разом з родиною перебрався з міста Луцьк до Канади.
"Я радий бути дизайнером емблеми "Ніч української спадщини" та ділитися багатою культурою та духом України з нашою громадою", – сказав він.
Цей логотип клуб використає 2 січня 2025 року під час гри проти Анагайма. Гра відзначатиме українську громаду Манітоби через демонстрацію культури.
Нагадаємо, легендарний чеський хокеїст Домінік Гашек знову розкритикував НХЛ через велику кількість росіян.