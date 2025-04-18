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Визначились пари першого раунду плейоф НХЛ

Володимир Максименко — 18 квітня 2025, 09:10
Визначились пари першого раунду плейоф НХЛ
Калгарі Флеймс
НХЛ

У ніч з 17 на 18 квітня завершився регулярний чемпіонат Національної хокейної ліги, за підсумками якого визначились усі пари першого раунду плейоф.

Про це повідомляє пресслужба змагання.

Пари плейоф сходу

  • Вашингтон – Монреаль
  • Торонто – Оттава
  • Тампа-Бей – Флорида
  • Кароліна – Нью-Джерсі

Пари плейоф заходу

  • Вінніпег – Сент-Луїс
  • Даллас – Колорадо
  • Вегас – Міннесота
  • Лос-Анджелес – Едмонтон

Зазначимо, що матч плейоф стартують вже завтра, 19 квітня і триватимуть до чотирьох перемог однієї з команд.

Раніше канадські команди встановили унікальний історичний рекорд.

Вашингтон Кепіталз Вінніпег Кароліна Монреаль НХЛ Оттава Тампа Бей Торонто Едмонтон Ойлерз

НХЛ

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