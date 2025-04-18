Визначились пари першого раунду плейоф НХЛ
Калгарі Флеймс
НХЛ
У ніч з 17 на 18 квітня завершився регулярний чемпіонат Національної хокейної ліги, за підсумками якого визначились усі пари першого раунду плейоф.
Про це повідомляє пресслужба змагання.
Пари плейоф сходу
- Вашингтон – Монреаль
- Торонто – Оттава
- Тампа-Бей – Флорида
- Кароліна – Нью-Джерсі
Пари плейоф заходу
- Вінніпег – Сент-Луїс
- Даллас – Колорадо
- Вегас – Міннесота
- Лос-Анджелес – Едмонтон
Зазначимо, що матч плейоф стартують вже завтра, 19 квітня і триватимуть до чотирьох перемог однієї з команд.
Раніше канадські команди встановили унікальний історичний рекорд.