Визначились пари першого раунду плейоф НХЛ

У ніч з 17 на 18 квітня завершився регулярний чемпіонат Національної хокейної ліги, за підсумками якого визначились усі пари першого раунду плейоф.

Про це повідомляє пресслужба змагання.

Пари плейоф сходу

Вашингтон – Монреаль

Торонто – Оттава

Тампа-Бей – Флорида

Кароліна – Нью-Джерсі

Пари плейоф заходу

Вінніпег – Сент-Луїс

Даллас – Колорадо

Вегас – Міннесота

Лос-Анджелес – Едмонтон

Зазначимо, що матч плейоф стартують вже завтра, 19 квітня і триватимуть до чотирьох перемог однієї з команд.

Раніше канадські команди встановили унікальний історичний рекорд.