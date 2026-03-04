Енергії зарахували технічну поразку в матчі проти Київ Кепіталз в Балтійській лізі: відома причина

У середу, 4 березня, повинен був відбутися матч регулярного чемпіонату Балтійської ліги між Енергією та Київ Кепіталз, однак льодова арена литовського клубу виявилася не готовою для прийому поєдинку з технічних причин.

Як повідомила пресслужба срібного призера минулого сезону чемпіонату України, за рішенням ліги Енергії було зараховано технічну поразку з рахунком 0:5.

Завдяки цьому команда Олега Тимченка піднялася на третє місце, набравши 59 очок.

Нагадаємо, у попередньому поєдинку київський клуб поступився ХК Рига.

Напередодні також визначилися всі пари плейоф чемпіонату України з хокею.