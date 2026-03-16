Київ Кепіталз в овертаймі здобув вольову перемогу над ХК Рига Призма у другому матчі плейоф Балтійської ліги

У понеділок, 16 березня, срібний призер минулого сезону чемпіонату України Київ Кепіталз провів другий матч проти Риги Призми в межах чвертьфінальної серії плейоф Балтійської ліги.

Зустріч завершилася перемогою української команди з рахунком 4:3.

Київський клуб програв перші два відрізки зустрічі, пропустивши по шайбі у кожному з періодів, однак у заключному зібрався та відновив паритет на табло, притому для цього знадобилося менше хвилини.

І на цьому підопічні Олега Тимченка не зупинились – на 13-й хвилині Кепіталз вийшли вперед (хеттрик у підсумку оформив Янсонс). Втім, ближе до завершення протистояння Ризі все ж вдалося зрівняти рахунок та перевести гру в овертайм, де Київ Кепіталз вистачило двох хвилин, аби здобути другу перемогу в серії.

Балтійська ліга – плейоф

1/4 фіналу, 2-й матч, 14 березня

Рига Призма – Київ Кепіталз 3:4 ОТ (1:0, 1:0, 1:3, 0:1)

Рахунок в серії 0:2

Шайби: 1:0 – 8:17 Рієкстіньш, 2:0 – 38:13 Брахманіс, 2:2 – 43:36 Янсонс, 2:2 – 43:49 Янсонс, 2:3 – 53:05 Янсонс, 3:3 – 55:35 Єкімовс, 3:4 – 2:33 Фурса

Нагадаємо, у першому матчі серії Київ Кепітаз розгромив суперника з рахунком 7:2.