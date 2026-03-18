Київ Кепіталз втретє переміг Ригу Призму в 1/4 плейоф Балтійської ліги

У середу, 18 березня, срібний призер минулого сезону чемпіонату України Київ Кепіталз провів третій матч проти Риги Призми в межах чвертьфінальної серії плейоф Балтійської ліги.

Зустріч завершилася перемогою української команди з рахунком 4:2.

Кияни відкрили рахунок і надалі Призма завжди була в статусі наздоганяючого, відстаючи на 1 шайбу.

У підсумку відновити паритет на табло латвійському колективу не вдалося, а українська команда здобула 3-тю перемогу в серії.

Балтійська ліга – плейоф

1/4 фіналу, 3-й матч, 18 березня

Київ Кепіталз – Рига Призма 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)

Рахунок в серії 3:0

Шайби: 1:0 – 13:16 Ковальчук, 2:0 – 13:51 Баярунс, 2:1 – 15:58 Єкімовс, 3:1 – 41:33 Андрейків, 3:2 – 43:54 Єкімовс, 4:2 – 59:49 Царковський

Нагадаємо, у першому матчі серії Київ Кепітаз розгромив суперника з рахунком 7:2, у другій зустрічі підопічні Олега Тимченка святкували перемогу в овертаймі.