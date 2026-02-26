Київ Кепіталз програв Ризі в регулярному чемпіонаті Балтійської ліги

У четвер, 26 лютого, срібний призер минулого сезону чемпіонату України Київ Кепіталз провів черговий матч у Балтійській лізі, в якому поступився ХК Рига.

Зустріч завершилась з рахунком 6:5.

Київський клуб весь матч перебував у ролі наздоганяючого, відпускаючи суперника на одну шайбу, однак вшосте відігратися українській команді не вдалося.

Через цю поразку Кепіталз втратили можливість очолити турнірну таблицю, залишившись на третій сходинці із 57-ма заліковими балами.

Хокей – Балтійська ліга

Регулярний чемпіонат, 26 лютого

Рига – Київ Кепіталз 6:5 (2:1, 1:1, 3:3)

Шайби: 1:0 – 4:11 Поліс, 1:1 – 7:14 Баярунс, 2:1 – 14:37 Даніловс, 2:2 – 23:35 Ян, 3:2 – 26:27 Спігуліс, 3:3 – 41:44 Коллі, 4:3 – 50:29 Ротс, 4:4 – 52:52 Ціпрусс, 5:4 – 56:22 Обукс, 6:4 – 18:42 Поліс, 6:2 – 19:18 Кривоножкін

Напередодні Київ Кепіталз підсилився нападником з чемпіонату Польщі, який є кандидатом до збірної України.