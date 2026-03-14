Київ Кепіталз розгромно переміг Призму в 1/4 фіналу Балтійської ліги

У суботу, 14 березня, срібний призер минулого сезону чемпіонату України Київ Кепіталз розпочали чвертьфінальну серію плейоф Латвійської хокейної ліги з впевненої перемоги над Ригою Призмою.

Зустріч завершилась із рахунком 7:2.

Перший період завершився бойовою нічиєю 2:2, проте у другій двадцятихвилинці номінальні господарі просто розгромили суперника.

Кияни відвантажили у ворота рижан п'ять шайб без відповіді. А третій період пройшов без закинутих шайб, зафіксувавши підсумковий результат на користь Кепіталз.

Балтійська ліга – плейоф

1/4 фіналу, 1-й матч, 14 березня

Київ Кепіталз – Рига Призма 7:2 (2:2, 5:0, 0:0)

(Рахунок в серії 1:0)

Шайби: 1:0 – 4 Царковський, 1:1 – 8 Єкімовс, 2:1 – 13 Яноніс, 2:2 – 17 Апфельбаумс, 3:2 – 27 Новіковс, 4:2 – 29 Шамардін, 5:2 – 33 Ян, 6:2 – 33 Клінецкі, 7:2 – 34 Кривоножкін

Наступний поєдинок у цій серії команди зіграють 18 березня о 18:00 на майданчику Призми.

Нагадаємо, що раніше Київ Кепіталз здобув вольову перемогу над ХК Пантер.