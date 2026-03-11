Київ Кепіталз здобув вольову перемогу над ХК Пантер у Балтійській лізі

У середу, 11 березня, срібний призер минулого сезону чемпіонату України Київ Кепіталз провів черговий матч у Балтійській лізі, в якому здобув вольову перемогу над ХК Пантер.

Зустріч завершилась з рахунком 5:4.

Київський колектив програв перший період, однак відновив паритет у другому, а в заключній третині зустрічі зумів вирвати вольову перемогу, завдяки шайбам Ціпрусса та Новіковса.

У підсумку український клуб набрав 59 очок та зберіг за собою 4-ту сходинку турнірної першості.

Хокей – Балтійська ліга

Регулярний чемпіонат, 11 березня

Пантер – Київ Кепіталз 4:5 (2:1, 0:1, 2:3)

Нагадаємо, у попередньому турі Кепіталз розгромно поступилися Мого.