Київ Кепіталз здобув вольову перемогу над ХК Пантер у Балтійській лізі
ХК Київ Кепіталз
У середу, 11 березня, срібний призер минулого сезону чемпіонату України Київ Кепіталз провів черговий матч у Балтійській лізі, в якому здобув вольову перемогу над ХК Пантер.
Зустріч завершилась з рахунком 5:4.
Київський колектив програв перший період, однак відновив паритет у другому, а в заключній третині зустрічі зумів вирвати вольову перемогу, завдяки шайбам Ціпрусса та Новіковса.
У підсумку український клуб набрав 59 очок та зберіг за собою 4-ту сходинку турнірної першості.
Хокей – Балтійська ліга
Регулярний чемпіонат, 11 березня
Пантер – Київ Кепіталз 4:5 (2:1, 0:1, 2:3)
Нагадаємо, у попередньому турі Кепіталз розгромно поступилися Мого.