Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Хокей

Київ Кепіталз здобув вольову перемогу над ХК Пантер у Балтійській лізі

Олексій Мурзак — 11 березня 2026, 21:19
Київ Кепіталз здобув вольову перемогу над ХК Пантер у Балтійській лізі
ХК Київ Кепіталз

У середу, 11 березня, срібний призер минулого сезону чемпіонату України Київ Кепіталз провів черговий матч у Балтійській лізі, в якому здобув вольову перемогу над ХК Пантер.

Зустріч завершилась з рахунком 5:4.

Київський колектив програв перший період, однак відновив паритет у другому, а в заключній третині зустрічі зумів вирвати вольову перемогу, завдяки шайбам Ціпрусса та Новіковса.

У підсумку український клуб набрав 59 очок та зберіг за собою 4-ту сходинку турнірної першості.

Хокей – Балтійська ліга
Регулярний чемпіонат, 11 березня

Пантер – Київ Кепіталз 4:5 (2:1, 0:1, 2:3)

Нагадаємо, у попередньому турі Кепіталз розгромно поступилися Мого.

Балтійська Ліга Київ Кепіталз

Київ Кепіталз

Київ Кепіталз зазнав розгромної поразки від Мого в регулярному чемпіонаті Балтійської ліги
Енергії зарахували технічну поразку в матчі проти Київ Кепіталз в Балтійській лізі: відома причина
Київ Кепіталз програв Ризі в регулярному чемпіонаті Балтійської ліги
Український клуб підписав бронзового призера чемпіонату світу та гравця збірної Італії
Київ Кепіталз здолав Мого у битві за лідерство в регулярному чемпіонаті Балтійської ліги

Останні новини