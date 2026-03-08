Київ Кепіталз зазнав розгромної поразки від Мого в регулярному чемпіонаті Балтійської ліги

У суботу, 7 березня, срібний призер минулого сезону чемпіонату України Київ Кепіталз провів черговий матч у Балтійській лізі, в якому розгромно поступився ХК Мого.

Зустріч завершилась з рахунком 9:1.

Київський колектив відкрив рахунок у першому періоді, однак до сирени пропустив двічі. Надалі розпочалося побиття – у другій та заключній третині підопічні Олега Тимченка примудрилися пропустити сумарно 7 шайб, а самі більше закинути не змогли.

Попри поразку, український клуб зберіг за собою 4-ту сходинку в турнірній таблиці першості.

Хокей – Балтійська ліга

Регулярний чемпіонат, 7 березня

Мого – Київ Кепіталз 9:1 (2:1, 3:0, 4:0)

Напередодні Київ Кепіталз зарахували технічну перемогу над Енергією, адже льодова арена литовського клубу виявилася не готовою для прийому поєдинку з технічних причин.