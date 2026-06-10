Київ Кепіталз оголосив про припинення співпраці з двома латвійськими гравцями

Латвійський захисник Андрейс Костюкс більше не є гравцем українського клубу Київ Кепіталз.

Про це повідомила пресслужба клубу, який виступає у Балтійській лізі.

Костюкс поповнив склад команди влітку 2025-го року. Впродовж попереднього розіграшу Оптібет ліги 27-річний латвієць провів 44 матчі, в яких відзначився одним голом і 14-ма асистами.

Також кияни оголосили про припинення співпраці з латвійським нападником – Александр Новіковс продовжить кар'єру в іншому клубі.

Він поповнив склад команди напередодні старту сезону 2025/2026. Протягом попереднього ігрового року латвієць провів у складі Київ Кепіталз 48 поєдинків, в яких записав на свій рахунок 15 голів і 14 асистів.

Напередодні київський колектив оголосив про підписання фінського захисника.

Нагадаємо, у своєму дебютному сезоні в Балтійській лізі Київ Кепіталз дійшов до 1/2 фіналу плейоф, де програв латвійському Мого.