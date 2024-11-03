Київ Кепіталз з хет-триком Панченка розібрався з Дніпром у чемпіонаті України

Київ Кепіталз у домашньому матчі обіграв херсонський Дніпро у 2 турі чемпіонату України.

Поєдинок завершився з рахунком 5:3.

Першим голом у сезоні за столичний клуб відзначився Ярослав Панченко. Надалі нападник закинув ще дві шайби та оформив хеттрик.

Після безгольового другого періоду кияни відзначились двома шайбами у третьому. Рахунок до розгромного довели Денис Плесовських та Нікіта Лєсніков.

Дніпро активізувався наприкінці гри та зміг відквитати три голи. Шайбами у більшості відзначились Валентин Мурон та Максим Жовтяк, ще один гол на рахунку Тимофія Пономарьова.

Чемпіонат України з хокею

2 тур, 3 листопада

Київ Кепіталз – Дніпро (Херсон) 5:2 (3:0, 0:0, 2:3)

Напередодні одеський Шторм у серії булітів переміг київський Сокіл, а Кременчук закинув 10 шайб херсонському Дніпру.