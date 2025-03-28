Гол воротаря в огляді другого матчу фінальної серії між Київ Кепіталз та Кременчуком

Кременчук обіграв Київ Кепіталз та зрівняв рахунок у фінальній серії плейоф чемпіонату України.

Огляд матчу

Дублем у складі Кременчука відзначився Артем Целегородцев, а фінальну крапку поставив воротар, який зміг закинути шайбу зі своєї половини.

Чемпіонат України з хокею – плейоф

Фінал, другий матч, 28 березня

Київ Кепіталз – Кременчук 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Шайби: 0:1 – 21:45 Целогородцев, 1:1 – 23:06 Черненко, 1:2 – 49:58 Целогородцев, 1:3 – 54:58 Піддубний, 1:4 – 59:00 Захарченко

Тепер серія переїжджає у Кременчук, де буде зіграно два наступні матчі. Третя зустріч команд відбудеться 31 березня.

Нагадаємо, у першому поєдинку протистояння столичний колектив вирвав перемогу над суперником, закинувши переможну шайбу в овертаймі.

Матчі в серії триватимуть до чотирьох перемог одного з клубів. Трансляції всіх поєдинків серії плейоф на YouTube-каналі Setanta Sport.