Капітан збірної України: Зараз немає позитивних емоцій

Капітан збірної України з хокею Ігор Мережко прокоментував поразку 2:3 від Японії у п’ятому турі чемпіонату світу 2025 року в Дивізіоні 1А.

Спортсмена цитує Суспільне Спорт.

"Немає емоцій зараз. Важкий результат. Будемо сподіватися, можливо, румуни зможуть гарно для нас зіграти. Гадаю, що зараз немає позитивних емоцій", – заявив хокеїст.

Нагадаємо, одне очко у матчі з Японією гарантували б Україні перший за 18 років вихід у елітний дивізіон. Попри поразку, у збірної України залишаються шанси на підвищення у класі, проте все залежить від результатів інших двох матчів. О 16:00 розпочнеться поєдинок Італія – Румунія, а о 19:30 Велика Британія зіграє з Польщею.

Українська команда отримає путівку до елітного дивізіону, якщо Італія не обіграє Румунію в основний час, або якщо Польща в основний час здолає Велику Британію.