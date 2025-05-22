Швейцарія розгромила Австрію, США обіграли Фінляндію у чвертьфіналах ЧС-2025

Сьогодні, 22 травня, відбулися матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу з хокею в елітному дивізіоні.

Швейцарці у дербі центральної Європи обіграли Австрію. Вирішив долю зустрічі перший період, в якому збірна Швейцарії закинула три шайби.

В іншому чвертьфіналі національна команда США обіграла Фінлянді. Після нічийного першого періоду американці виграли дві наступні 20-хвилинки.

Чемпіонат світу з хокею – елітний дивізіон

1/4 фіналу, 22 травня

США – Фінляндія 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Швейцарія – Австрія 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)

21:20 Канада – Данія

21:20 Швеція – Чехія

Нагадаємо, раніше визначилися всі суперники збірної України на чемпіонаті світу 2026. З елітного дивізіону до України вилетіли Франція та Казахстан.