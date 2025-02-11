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Один з лідерів УХЛ підписав двох легіонерів

Володимир Максименко — 11 лютого 2025, 15:39
Янг Ху у формі Київ Кепіталз
Янг Ху
ФХУ

Один з лідерів чемпіонату України з хокею Київ Кепіталз підписав двох легіонерів.

Про це повідомляє пресслужба ФХУ.

Першим новачком команди став Янг Ху з Канади. Хокеїст виступав у низці норвезьких клубів, а також захищав кольори Редінга та Норфолка з ECHL.

Квартароло Деш виступає на позиції захисника народився в Австралії, але має громадянство США. Останній сезон спортсмен провів в австралійському Юнккаріті.

Зазначимо, що після 21 туру Київ Кепіталз посідає друге місце у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 48 очок.

У минулому поєдинку чемпіонату України столичний колектив закинув 15 шайб у ворота Крижинки.

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