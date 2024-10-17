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Український хокеїст приєднався до команди NCAA

Руслан Травкін — 17 жовтня, 22:26
Український хокеїст приєднався до команди NCAA
Олександр Левшин
Федерація хокею України

Український голкіпер Олександр Левшин приєднався до команди університета Кларксона, яка виступає в NCAA.

Про це повідомила Федерація хокею України.

Як зізнавався сам 18-річний хокеїст, саме до цього колективу він приєднається трохи згодом, а зараз буде виступати у лізі рівнем нижче.

"Мінімум через два роки перейду туди. Там виступають чоловіки по 23-25 років, мені ще треба набратися досвіду. Але обов’язково туди піду, бо це серйозний рівень", – заявив Левшин.

Наразі Левшин грає в Юніорській лізі Онтаріо (OJHL) за Торонто Петріотс.

Нагадаємо, клуб НХЛ Даллас Старз досяг 8-річної угоди з основним голкіпером на суму 66 млн доларів.

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