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Претендент на Кубок Стенлі домовився про новий контракт із голкіпером на суму 66 млн доларів

Руслан Травкін — 17 жовтня, 20:41
Претендент на Кубок Стенлі домовився про новий контракт із голкіпером на суму 66 млн доларів
Джейк Еттінджер
X.com Dallas Stars

Одна з найкращих команд Національної хокейної ліги Даллас Старз продовжив контракт із голкіпером Джейком Еттінджером.

Про це повідомила пресслужба команди.

Сторони домовилися про 8-річну угоду. Воротар за цей час отримає 66 млн доларів.

25-річний Джейк всю кар'єру грає за "зірок". Даллас обрав його на драфті-2017 року під №26. Останні два сезони Еттінджер є основним у команді.

Старз у двох останніх сезонах виходив до фіналу Західної конференції, але обидва рази не зумів вийти до фіналу НХЛ.

Нагадаємо, кілька тижнів тому Бостон видав подібний контракт своєму воротарю.

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