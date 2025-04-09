Гравець збірної України вдруге виграв молодіжну лігу Фінляндії U-20

22-річний нападник збірної України та капітан Лукко Даниїл Трахт вдруге виграв молодіжну лігу Фінляндії U-20.

Про це повідомляє Федерація хокею України.

У вирішальному матчі його команда вдома розібралася з Кієкко-Еспоо. Поєдинок завершився з рахунком 4:2. У підсумку Лукко виграв фінальну серію з результатом 3:0.

Зауважимо, що Трахт раніше отримав нагороду імені Раймо Хельмінена, яку вручають гравцю з найкращим рейтингом +/- у лізі. Українець став першим хокеїстом Лукко, який здобув цю нагороду та лише другим іноземцем в її історії.

Нагадаємо, Даниїл отримав виклик у збірну України на навчально-тренувальний збір для підготовки до чемпіонату світу в дивізіоні 1А. ЧС-2025 пройде в Румунії з 27 квітня до 3 травня.

Суперниками збірної України будуть Велика Британія, Польща, Японія, Румунія та Італія.