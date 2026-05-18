Гребеник: Друзі жартома просили не забивати збірній Франції
Хокеїст збірної України Артем Гребеник останні 2 сезони виступав за французькі Мон-Блан і Кан. На чемпіонаті світу він відзначився точним кидком у ворота збірної Франції.
В інтерв'ю "Чемпіону" він розповів, що друзі просили не закидати шайбу французам, тож це додало додаткових емоцій.
"За ці два роки у Франції в мене з'явилося багато друзів. Перед чемпіонатом світу вони, звісно, бажали успіху, але жартома й із посмішкою казали: "Тільки не смій закидати у ворота Франції".
Після матчу я спілкувався з багатьма. Мене вітали, жартували на цю тему. Тому від цього факту була додаткова радість".
23-річний Гребеник дебютував за "синьо-жовтих" ще в 2021-му. З того часу він провів 56 поєдинків за національну команду.