Гребеник: Друзі жартома просили не забивати збірній Франції

Хокеїст збірної України Артем Гребеник останні 2 сезони виступав за французькі Мон-Блан і Кан. На чемпіонаті світу він відзначився точним кидком у ворота збірної Франції.

В інтерв'ю "Чемпіону" він розповів, що друзі просили не закидати шайбу французам, тож це додало додаткових емоцій.

"За ці два роки у Франції в мене з'явилося багато друзів. Перед чемпіонатом світу вони, звісно, бажали успіху, але жартома й із посмішкою казали: "Тільки не смій закидати у ворота Франції".

Після матчу я спілкувався з багатьма. Мене вітали, жартували на цю тему. Тому від цього факту була додаткова радість".