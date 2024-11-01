Піттсбург в овертаймі дотис Анагайм, Кароліна розгромила Бостон у регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч з 31 жовтня на 1 листопада відбулися 7 матчів Національної хокейної ліги.

Сідні Кросбі в овертаймі приніс перемогу Піттсбургу над Анагаймом. Кароліна закинула 8 шайб у ворота Бостона. Дубль та асист від Леона Драйзайтля допоміг Едмонтону впевнено здолати Нешвілл.

НХЛ – регулярний чемпіонат

31-1 листопада

Вашингтон – Монреаль – 6:3 (0:0, 3:3, 3:0)

Кароліна – Бостон – 8:2 (4:1, 2:1, 2:0)

Піттсбург - Анагайм - 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

Торонто – Сіетл – 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Філадельфія – Сент-Луїс – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Нешвілл – Едмонтон – 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)

Сан-Хосе – Чикаго – 3:2 (1:2, 2:0, 0:0)