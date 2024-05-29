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Флорида в овертаймі перемогла Рейнджерс та зрівняла рахунок у серії фіналу Сходу НХЛ

Владислав Уткін — 29 травня, 07:40
Флорида в овертаймі перемогла Рейнджерс та зрівняла рахунок у серії фіналу Сходу НХЛ

Флорида здобула перемогу над Рейнджерсом у четвертому матчі фіналу Східної конференції Національної хокейної ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 3:2.

Основний час гри завершився нічиєю, а в овертаймі шайба нападника Сема Райнгарта принесла перемогу "пантерам".

НХЛ — фінал Cхідної конференції
Четвертий матч, 29 травня

Флорида — Рейнджерс 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)

(Рахунок у серії 2:2)

Наступна гра відбудеться 31 травня в Нью-Йорку.

Напередодні, у фіналі Західної конференції Даллас вийшов уперед у серії з Едмонтоном.

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