Даллас здобув вольову перемогу над Едмонтоном у третьому матчі фіналу Заходу НХЛ
Даллас здобув перемогу над Едмонтоном у третьому матчі фіналу Західної конференції Національної хокейної ліги.
Поєдинок завершився з рахунком 5:3. Даллас програвав після першого періоду (0:2), проте зумів переломити хід гри та здобути кінцеву перемогу.
Відтак Старз вийшли вперед у серії — 2:1.
НХЛ — фінал Західної конференції
Третій матч, 28 травня
Едмонтон — Даллас 3:5 (2:0, 1:3, 0:2)
(Рахунок у серії 1:2)
Наступна гра відбудеться 30 травня в Едмонтоні.
Напередодні Рейнджерс здобув мінімальну перемогу над Флоридою у третьому матчі фіналу Сходу.