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Даллас здобув вольову перемогу над Едмонтоном у третьому матчі фіналу Заходу НХЛ

Владислав Уткін — 28 травня, 07:40
Даллас здобув вольову перемогу над Едмонтоном у третьому матчі фіналу Заходу НХЛ

Даллас здобув перемогу над Едмонтоном у третьому матчі фіналу Західної конференції Національної хокейної ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 5:3. Даллас програвав після першого періоду (0:2), проте зумів переломити хід гри та здобути кінцеву перемогу.

Відтак Старз вийшли вперед у серії — 2:1.

НХЛ — фінал Західної конференції
Третій матч, 28 травня

Едмонтон — Даллас 3:5 (2:0, 1:3, 0:2)

(Рахунок у серії 1:2)

Наступна гра відбудеться 30 травня в Едмонтоні.

Напередодні Рейнджерс здобув мінімальну перемогу над Флоридою у третьому матчі фіналу Сходу.

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