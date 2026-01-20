Флорида програла Сан-Хосе, Нью-Джерсі в овертаймі дотис Калгарі в регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч з 19 на 20 січня відбулась низка матчів у межах Національної хокейної ліги.

Чинний володар Кубку Стенлі Флорида зазнала поразки від Сан-Хосе, лідер Східної конференції Кароліна виявилась сильнішою за Баффало, а Айландерс у надважкій грі вирвали перемогу у Ванкувера.

НХЛ – регулярний чемпіонат

20 січня

Кароліна – Баффало 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Колорадо – Вашингтон 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Сіетл – Піттсбург 3:6 (1:2, 1:1, 1:3)

Флорида – Сан-Хосе 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)

Торонто – Міннесота 3:6 (1:2, 0:3, 2:1)

Вегас – Філадельфія 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Чикаго – Вінніпег 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Калгарі – Нью-Джерсі 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Анагайм – Рейнджерс 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

Ванкувер – Айлендерс 3:4 (2:1, 0:2, 1:1)

Східна конференція

Західна конференція