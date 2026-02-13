Українська правда
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Хокей

Фінляндія – Швеція: прогноз букмекерів на матч Олімпійських ігор-2026

Станіслав Лисак — 13 лютого 2026, 09:02
Сьогодні, 13 лютого, відбудуться матчі 2 туру групового етапу Олімпійських ігор-2026 у чоловічому хокеї.

У принциповому протистоянні квартету B збірна Фінляндії зіграє зі Швецією. Початок матчу – о 13:10 за київським часом.

Однозначним фаворитом зустрічі, на думку ліцензованого букмекера Betking, є саме "три корони". На перемогу шведів можна поставити з коефіцієнтом 1,53. Успіх Фінляндії оцінюється як 1 до 2,55.

Зауважимо, що в першому турі фіни, які є золотими призерами Олімпіади-2022, сенсаційно поступились збірній Словаччини.

Хокей на Олімпійських іграх-2026. Розклад та результати матчів

Швеція своєю чергою без проблем розібралась з господарями турніру, Італією.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
