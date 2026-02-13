Фінляндія – Швеція: прогноз букмекерів на матч Олімпійських ігор-2026

Сьогодні, 13 лютого, відбудуться матчі 2 туру групового етапу Олімпійських ігор-2026 у чоловічому хокеї.

У принциповому протистоянні квартету B збірна Фінляндії зіграє зі Швецією. Початок матчу – о 13:10 за київським часом.

Однозначним фаворитом зустрічі, на думку ліцензованого букмекера Betking, є саме "три корони". На перемогу шведів можна поставити з коефіцієнтом 1,53. Успіх Фінляндії оцінюється як 1 до 2,55.

Зауважимо, що в першому турі фіни, які є золотими призерами Олімпіади-2022, сенсаційно поступились збірній Словаччини.

Швеція своєю чергою без проблем розібралась з господарями турніру, Італією.