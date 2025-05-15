Два тижні був без роботи: клуб НХЛ призначив нового тренера

Канадський фахівець Рік Токкет очолив клуб Національної хокейної ліги Філадельфію Флаєрс.

Про це повідомила пресслужба НХЛ.

Деталі угоди і термін контракту не вказані. Два тижні тому 61-річний Токкет залишив Ванкувер.

Минулого року він вивів команду в плейоф. За таку роботу Рік отримав нагороду "Джек Адамс Евордс", яку вручають найкращому тренеру регулярного чемпіонату. За підсумками сезону-2024/25 Ванкувер не зумів вийти у постсезон.

Флаєрс з 1995 до 2020 року лише двічі не потрапляли в плейоф, але останні 5 сезонів команда завершує сезон за підсумками регулярного чемпіонату. Досвідчений фахівець має повернути Філадельфії статус міцного колективу.

Зазначимо, що Токкет, коли був хокеїстом, з 1985 до 1992 року грав за Філадельфію. Потім виступав за клуб з 1999 до 2002 року, після чого завершив кар'єру. У 2021 році його ввели в Зал слави франшизи.