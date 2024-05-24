Фінал Західної конференції НХЛ: Едмонтон у другому овертаймі дотиснув Даллас
Едмонтон здобув перемогу над Далласом у першому матчі фіналу Західної конференції Національної хокейної ліги.
Поєдинок завершився з рахунком 3:2. Перемогу гостям на першій хвилині другого овертайму приніс влучний кидок нападника Коннора Макдевіда.
НХЛ — фінал Західної конференції
24 травня
Даллас — Едмонтон 2:3 (0:0, 1:2, 1:0, 0:1)
(Рахунок у серії — 0:1)
Наступна гра відбудеться 26 травня знову на арені Старз.
Напередодні Флорида здобула перемогу над Рейнджерс у першому матчі фіналу Східної конференції НХЛ.