Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Хокей

Фінал Західної конференції НХЛ: Едмонтон у другому овертаймі дотиснув Даллас

Олександр Булава — 24 травня, 07:44
Фінал Західної конференції НХЛ: Едмонтон у другому овертаймі дотиснув Даллас

Едмонтон здобув перемогу над Далласом у першому матчі фіналу Західної конференції Національної хокейної ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 3:2. Перемогу гостям на першій хвилині другого овертайму приніс влучний кидок нападника Коннора Макдевіда.

НХЛ — фінал Західної конференції

24 травня

Даллас — Едмонтон 2:3 (0:0, 1:2, 1:0, 0:1)

(Рахунок у серії — 0:1)

Наступна гра відбудеться 26 травня знову на арені Старз.

Напередодні Флорида здобула перемогу над Рейнджерс у першому матчі фіналу Східної конференції НХЛ.

Едмонтон НХЛ хокей Даллас Старз

Едмонтон

Едмонтон переміг Ванкувер та вийшов у фінал Західної конференції НХЛ
Едмонтон розніс Ванкувер і зрівняв рахунок у серії
Рейнджерс переміг Кароліну та вийшов у фінал конференції, Ванкувер здолав Едмонтон: результати матчів плей-оф НХЛ
Едмонтон із результативною грою Драйзайтля здолав Ванкувер, Бостон переміг Флориду: матчі плей-оф НХЛ
Драйзайтль обійшов зіркового одноклубника та очолив бомбардирські перегони плей-оф НХЛ

Останні новини