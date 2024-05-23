Фінал Східної конференції НХЛ: Флорида перемогла Рейнджерс у першому матчі серії

Флорида здобула перемогу над Рейнджерс у першому матчі фіналу Східної конференції Національної хокейної ліги.

Поєдинок пройшов у Нью-Йорку та завершився з рахунком 0:3.

Шайби у складі "пантер" закинули Меттью Ткачук, Картер Верхейге та Сем Беннетт.

НХЛ — фінал Східної конференції

23 травня

Рейнджерс — Флорида 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Рахунок у серії — 0:1

Наступна гра відбудеться 25 травня знову на арені Рейнджерса.

Нагадаємо, у фіналі Західної конференції Едмонтон зустрінеться з Далласом. Перший матч серії пройде 24 квітня.