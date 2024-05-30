Едмонтон зрівняв рахунок у серії з Далласом у фіналі Заходу НХЛ

Едмонтон здобув вольову перемогу над Далласом у четвертому матчі фіналу Західної конференції Національної хокейної ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 5:2. Першими двічі пропустили саме Ойлерз, проте зуміли відігратися ще в першому періоді, а потім забити ще тричі, не пропустивши жодної шайби у власні ворота.

Найкращим гравцем матчу став нападник Едмонтона Коннор Макдевід, в активі якого 3 очка (3 передачі). А у складі Старз найкращим був Джеймі Бенн з 2 очками (2 передачі) в активі.

Відтак Ойлерз зрівняли рахунок у серії — 2:2.

НХЛ — фінал Західної конференції

Четвертий матч, 30 травня

Едмонтон — Даллас 5:2 (2:2, 2:0, 1:0)

(Рахунок у серії 2:2)

Наступна гра відбудеться 1 червня у Далласі.