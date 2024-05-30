Едмонтон зрівняв рахунок у серії з Далласом у фіналі Заходу НХЛ
Едмонтон здобув вольову перемогу над Далласом у четвертому матчі фіналу Західної конференції Національної хокейної ліги.
Поєдинок завершився з рахунком 5:2. Першими двічі пропустили саме Ойлерз, проте зуміли відігратися ще в першому періоді, а потім забити ще тричі, не пропустивши жодної шайби у власні ворота.
Найкращим гравцем матчу став нападник Едмонтона Коннор Макдевід, в активі якого 3 очка (3 передачі). А у складі Старз найкращим був Джеймі Бенн з 2 очками (2 передачі) в активі.
Відтак Ойлерз зрівняли рахунок у серії — 2:2.
НХЛ — фінал Західної конференції
Четвертий матч, 30 травня
Едмонтон — Даллас 5:2 (2:2, 2:0, 1:0)
(Рахунок у серії 2:2)
Наступна гра відбудеться 1 червня у Далласі.
Напередодні у фіналі Східної конференції НХЛ Флорида в овертаймі перемогла Рейнджерс та зрівняла рахунок у серії.