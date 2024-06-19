Едмонтон скоротив рахунок у фіналі Кубку Стенлі з Флоридою до мінімуму

Едмонтон Ойлерз виграв 5-й матч фінальної серії Кубку Стенлі у Флориди Пантерз. Підсумковий рахунок зустрічі — 5:3.

Клуб з Канади до 5-ї хвилини другого періоду закинув 3 шайби, після чого Пантери змогли відквитати гол. Після чого команди ще раз обмінялися закинутими шайбами. Друга 20-хвилинка завершилась з рахунком 4:2.

На 5-й хвилині останнього періоду Флорида скоротила рахунок до мінімуму, але Макдевід за 19 секунд до завершення основного часу закинув у пусті ворота та встановив підсумковий рахунок. 5:3 і серія переїжджає в Канаду. Конор Мак-Девід набрав у матчі 3 очки (2+1) і загалом за плей-оф має 41 результативний бал. Більше в історії набирали лише легендарні Вейн Грецький (43 — 1987/88, 47 — 1984/85) і Маріо Лем'є (44 — 1990/91).

НХЛ — фінал

П'ятий матч, 16 червня

Флорида — Едмонтон 3:5 (0:1, 2:3, 1:1)

(Рахунок у серії 2:3)

6 гра відбудеться 22 червня в Едмонтоні.