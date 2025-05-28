Едмонтон розгромив Даллас у матчі плейоф НХЛ

У ніч на 28 травня відбувся четвертий матч фіналу Західної конференції НХЛ-2024/25.

Едмонтон вдома впевнено переграв Даллас.

Гра завершилася з рахунком 4:1. У складі переможців варто відзначити 40-річного Корі Перрі, який закинув шайбу і відзначився асистом.

Успішно діяв і голкіпер "нафтовиків" Стюарт Скіннер. 26-річний воротар відбив 28 кидків у площину воріт.

НХЛ – плейоф-2024/25

Фінал Заходу, 28 травня

Едмонтон – Даллас 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) (рахунок у серії – 3:1)

Нагадаємо, на Сході у серії лідирує Флорида. "Пантери" з Едмонтоном грали минулого року у фіналі.