Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Хокей

Триразовий володар Кубку Стенлі відновив кар'єру

Андрій Мошкун — 20 червня 2025, 22:06
Триразовий володар Кубку Стенлі відновив кар'єру
Вінніпег Джетс

Джонатан Тейвз, триразовий володар Кубку Стенлі, повертається в НХЛ і виступатиме за Вінніпег Джетс.

Про це пише офіційний сайт клубу.

Тейвз повертається у спорт після двох сезонів перерви через проблеми зі здоров’ям. 37-річний уродженець Вінніпега провів усю кар'єру в НХЛ (2007–2023).

У складі Чикаго Блекхокс він здобув три Кубки Стенлі (2010, 2013, 2015). Також визнавався найкращим форвардом оборонного плану та шість разів брав участь у Матчах зірок НХЛ.

У складі збірної Канади Тейвз виграв два олімпійських золота (2010, 2014), золото (2017) і срібло (2008) чемпіонатів світу, а також – золото Кубка світу (2016).

Раніше повідомлялося, що національна хокейна ліга двома нагородами відзначила воротаря Вінніпега Коннора Хеллебака.

Вінніпег НХЛ хокей Джонатан Тейвз

Вінніпег

Невдача восьмий фінал поспіль: канадські клуби не перемагають у Кубку Стенлі з 1993 року
НХЛ назвала MVP та кращого гравця "регулярки"
Даллас в овертаймі вибив Вінніпег із Кубка Стенлі
Кароліна вийшла у півфінал Кубку Стенлі, Вінніпег розгромив Даллас
Даллас втретє переміг Вінніпег у чвертьфіналі Кубку Стенлі

Останні новини