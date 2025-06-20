Триразовий володар Кубку Стенлі відновив кар'єру

Джонатан Тейвз, триразовий володар Кубку Стенлі, повертається в НХЛ і виступатиме за Вінніпег Джетс.

Про це пише офіційний сайт клубу.

Тейвз повертається у спорт після двох сезонів перерви через проблеми зі здоров’ям. 37-річний уродженець Вінніпега провів усю кар'єру в НХЛ (2007–2023).

У складі Чикаго Блекхокс він здобув три Кубки Стенлі (2010, 2013, 2015). Також визнавався найкращим форвардом оборонного плану та шість разів брав участь у Матчах зірок НХЛ.

У складі збірної Канади Тейвз виграв два олімпійських золота (2010, 2014), золото (2017) і срібло (2008) чемпіонатів світу, а також – золото Кубка світу (2016).

Раніше повідомлялося, що національна хокейна ліга двома нагородами відзначила воротаря Вінніпега Коннора Хеллебака.