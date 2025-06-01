Гашек: Україна має бути в НАТО, а Путін – у Гаазі

Легенда світового хокею Домінік Гашек відреагував на чутки, що Росія вимагає від НАТО письмових гарантій, що альянс не розширюватиметься на схід. Олімпійський чемпіон вважає, що Україна має отримати членство в НАТО, а диктатор Путін відповісти за військові злочини перед судом.

Про це він написав у соцмережі "Х".

"Україна має бути в НАТО, якщо ми не хочемо, щоб Росія розширювалася на захід. А під час переговорів з російськими терористами обов'язково пам'ятайте, що Путіна мають судити в Гаазі за всі жахливі злочини, скоєні під час російсько-імперіалістичної війни в Україні.

Без засудження винних у воєнних злочинах у Європі ніколи не буде тривалого миру. Чи, може, американський президент Дональд Трамп боїться Путіна?", – написав Домінік.

Ukraine must be in NATO if we do not want Russia to expand westward. And when negotiating with Russian terrorists, be sure to remember that Putin must be tried in The Hague for all the terrible crimes committed during the Russian imperialist war in Ukraine. Without the conviction… — Dominik Hasek (@hasek_dominik) May 30, 2025

Домінік із початком повномасштабного вторгнення засуджує дії російської влади, а також зіркових російських хокеїстів, які ніяк не засуджують війну.

Зокрема, він дорікав НХЛ, США і Канаді, що вони дозволили Олександру Овечкіну стати рекордсменом ліги за закинутими шайбами.

Кар'єра Домініка унікальна і сповнена різних перемог. У 16 років він дебютував за Пардубіце у найсильнішому дивізіоні Чехословаччини. У 1983 році зіграв два матчі на чемпіонаті світу, а його країна стала срібним призером. Потім ще тричі здобував бронзу (1987, 1989, 1990). На світовій першості 1987 та 1989 визнавався найкращим голкіпером турніру.

Оскільки надалі виступав за клуби НХЛ, які проходили до плейоф, практично завжди пропускав ЧС, але разом зі збірною став чемпіоном Олімпійських ігор 1998, а на Іграх-2006 завоював бронзу.

Виступав за Чикаго, Баффало та Детройт. Загалом за клуби НХЛ відіграв 735 поєдинків. Шість разів забирав Везіна Трофі, який вручають найкращому воротарю регулярного чемпіонату.