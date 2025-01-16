Дніпро вдруге за три дні познущався над Крижинкою в матчі чемпіонату України

У четвер, 16 січня, відбувся матч за участі двох аутсайдерів чемпіонату України – Крижинка приймала Дніпро.

Ще за підсумками першого періоду гості заробили собі комфортну перевагу в чотири шайби завдяки голами Михайла Цюри, Даниїла Дуюна, Дениса Осадчого та Тимофія Лактіонова, який відзначився у меншості.

Максим Жовтяк був єдиним, хто закинув шайбу у другій 20-хвилинці, а період №3 знову подарував чотири голи і знову забивали тільки гравці херсонського клубу.

У підсумку Дніпро, як і два дні тому, здобув перемогу, тільки цього разу з рахунком 9:0. Найкращим гравцем зустрічі став Даниїл Дуюн, який оформив хеттрик.

Чемпіонат України з хокею

16 січня

Крижинка – Дніпро 0:9 (0:4, 0:1, 0:4)

Голи: 0:1 – Цюра 04:26, 0:2 – Дуюн 08:36, 0:3 – Осадчий 09:32, 0:4 – Лактіонов (меншість) 18:22, 0:5 – Жовтяк 33:33, 0:6 – Дуюн 42:18, 0:7 – Халін 49:00, 0:8 – Осадчий (більшість) 49:00, 0:9 – Дуюн 54:00.

Ця перемога стала для Дніпра четвертою цього сезону, проте на позицію команди це ніяк не вплинуло. Крижинка на останньому місці таблиці залишається без очок.

Нагадаємо, що сьогодні збірна України виграла четвертий з чотирьох матчів молодіжного чемпіонату світу Дивізіону ІВ.