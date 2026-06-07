Петрук здобув третій найкращий результат сезону у світі на чемпіонаті України

Стрибун у висоту Роман Петрук з особистим рекордом переміг у фіналі командного чемпіонату України, що триває у Львові.

22-річний представник Житомирщини з першого разу виконав стрибки на 2.05 м, 2.10 м, 2.15 м, 2.18, м, 2.21 м і 2.24 м. Але переможна висота 2.30, м, далася атлету з третьої спроби. Цей результат є найкращим у кар'єрі молодого спортсмена, а також третім показником сезону у світі.

Срібну нагороду забрав уродженець Києва Кирило Луценко із результатом 2.18. Трійку лідерів замкнув Вадим Кравчук, подолавши висоту 2.15 метра.

Командний чемпіонат України. Стрибки у висоту, чоловіки

🥇 Роман Петрук (Житомирська область) – 2.30 м

🥈 Кирило Луценко (м. Київ) – 2.18 м

🥉 Вадим Кравчук (Волинська область) – 2.15 м

Нагадаємо, що на Чемпіонаті України-2026 у приміщенні Роман Петрук виграв бронзу, підкоривши планку 2,10 м.