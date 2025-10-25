Українська правда
Друга зустріч Одещини та Крижинки у чемпіонаті України

Олексій Погорелов — 25 жовтня 2025, 09:38
ХК Одещина

Сьогодні, 25 жовтня, відбудеться один матч регулярного сезону чемпіонату України з хокею.

Вдруге у цій кампанії проходитиме протистояння Одещини та Крижинки, четвертої та п'ятої команд турніру. У попередній зустрічі одеський колектив вирвав перемогу у серії булітів (2:2 в основний час, 3:2 по булітам).

Чемпіонат України з хокею – регулярний сезон
25 жовтня

13:00 Одещина – Крижинка

Турнірна таблиця чемпіонату України

  1. Шторм – 7 очок (5 матчів);
  2. Сокіл – 7 очок (3 матчі);
  3. Кременчук – 7 очок (3 матчі);
  4. Одещина – 5 очок (4 матчі);
  5. Крижина – 1 очко (3 матчі).

Нагадаємо, що матч Крижинка – Сокіл перенесли через відсутність електроенергії на арені.

