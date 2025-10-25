Друга зустріч Одещини та Крижинки у чемпіонаті України
ХК Одещина
Сьогодні, 25 жовтня, відбудеться один матч регулярного сезону чемпіонату України з хокею.
Вдруге у цій кампанії проходитиме протистояння Одещини та Крижинки, четвертої та п'ятої команд турніру. У попередній зустрічі одеський колектив вирвав перемогу у серії булітів (2:2 в основний час, 3:2 по булітам).
Чемпіонат України з хокею – регулярний сезон
25 жовтня
13:00 Одещина – Крижинка
Турнірна таблиця чемпіонату України
- Шторм – 7 очок (5 матчів);
- Сокіл – 7 очок (3 матчі);
- Кременчук – 7 очок (3 матчі);
- Одещина – 5 очок (4 матчі);
- Крижина – 1 очко (3 матчі).
Нагадаємо, що матч Крижинка – Сокіл перенесли через відсутність електроенергії на арені.