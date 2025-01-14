Дніпро розгромив Крижинку в чемпіонаті України

У вівторок, 14 січня, відбувся матч чемпіонату України, в якому херсонський Дніпро обіграв київську Крижинку.

Поєдинок завершився з рахунком 6:1.

Дніпро виграв перший період завдяки голам Чупріни та Халіна. Гості дещо змогли вирівняти ситуацію у другій 20-хвилинці, проте заключний період завершився розгромом від херсонського клубу.

Чемпіонат України

14 січня

Дніпро (Херсон) – Крижинка (Київ) 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)

Перемога дозволила Дніпру набрати 9 очок, Крижинка наразі ще не набирала балів у чемпіонаті.

Лідером турнірної таблиці є Київ Кепіталз. Цей клуб має 38 пунктів за 16 турів, що дозволяє на 2 очки випереджати Сокіл.

Нагадаємо, ФХУ оголосила, що матчі чемпіонату буде транслювати Setanta Sports на власному ютуб-каналі.