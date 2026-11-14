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Дніпро у серії булітів здолав Одещину в чемпіонаті України

Олександр Булава — 14 листопада 2026, 16:41
Дніпро у серії булітів здолав Одещину в чемпіонаті України
ХК Дніпро

У суботу, 14 листопада, херсонський Дніпро переграв Одещину у матчі регулярного чемпіонату України з хокею.

Зустріч завершилась з рахунком 2:2, а у серії булітів були влучнішими гравці з Херсону.

У першому періоді Дніпро вивів вперед Владислав Куцевич, реалізувавши більшість. У другій 20-хвилинці 19-річний нападник Тимофій Лактіонов подвоїв перевагу херсонського колективу.

Одещина змогла відповісти влучним кидком Анатолій Ревука у третьому періоді, а на останній хвилині рахунок зміг зрівняти Сергій Пойманов.

В овертаймі команди не змогли відзначитись, тож гра перейшла у серію булітів, де влучнішими були гравці Дніпра. Вирішальну шайбу закинув Кирило Бондаренко.

Чемпіонат України з хокею
14 листопада

Дніпро (Херсон) – Одещина 2:2 (1:0, 1:0, 0:2, 0:0 – серія булітів 1:0)

Нагаждаємо, напередодні Сокіл перервав чотириматчеву серію без перемог в чемпіонаті України, розгромивши Дніпро. Водночас Одещина переграла Богуславські Шершні.

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