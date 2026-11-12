Одещина здобула шосту поспіль перемогу у чемпіонаті України, декласувавши Шершнів

У четвер, 12 листопада, Одещина здобула розгромну перемогу над богуславськими Шершнями у матчі регулярного чемпіонату України з хокею. Це вже шоста поспіль звитяга для підопічних Сергія Бабинця в українському елітному дивізіоні.

Зустріч завершилася із рахунком 7:0.

Першою закинутою шайбою відзначився Дворник. Вже згодом Пойманов скористався більшістю та подвоїв перевагу своєї команди. Зрештою перший період завершився за переваги у дві шайби на користь підопічних Сергія Бабинця.

Друга 20-хвилинка пройшла за аналогічним малюнком гри. Абдулаєв завдав третього результативного кидка після асисту від Ревуки. Мосюк довів справу до розгрому, а Крикля закинув п'яту шайбу у ворота богуславської команди.

Головне питання поєдинку було у тому, чи зможуть Шершні відзначитися голом престижу у заключній частині зустрічі. Зрештою їм це не вдалося. Пойманов та Дуюн закинули ще дві шайби під завісу зустрічі.

Чемпіонат України з хокею

12 листопада

Одещина – Богуславські Шершні – 7:0 (2:0, 3:0, 2:0)

Шайби: 1:0 – 11 Дворник, 2:0 – 14 Пойманов, 3:0 – 23 Абдуллаєв, 4:0 – 26 Мосюк, 5:0 – 33 Крикля, 6:0 – 46 Пойманов, 7:0 – 52 Дуюн

За підсумками поєдинку Одещина залишилась лідером чемпіонату, посідаючи перше місце у турнірній таблиці з 20 заліковими балами. Водночас новачки української першості, богуславські Шершні, розташувалася на третій позиції, здобувши за 8 ігор 11 очок.

Додамо, що 27 жовтня Одещина та Шершні вже зустрічалися у межах чемпіонату України. Тоді богуславський колектив також зазнав поразки (3:5).