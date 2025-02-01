Дніпро зустрінеться з Кременчуком у чемпіонаті України
Федерація хокею України
Сьогодні, 1 лютого, відбудеться один поєдинок у межах чемпіонату України з хокею.
Херсонський Дніпро в Білій Церкві зустрінеться з Кременчуком. Зустріч транслюватиметься на YouTube-каналі Setanta Sports та на сайті Чемпіон. Плеєр з трансляцією з'явиться пізніше.
Чемпіонат України з хокею – регулярний чемпіонат
1 лютого
13:00 ХК Дніпро – Кременчук
Кременчук наразі знаходиться на 4 сходинці турнірної таблиці, заробивши 30 очок у 17 поєдинках. Кременчук знаходиться за межами зони плейоф, маючи 12 залікових балів у 20 іграх.
Лідером турнірної таблиці є Сокіл, конкуренцію чинному чемпіону України нав'язує інший столичний клуб Київ Кепіталз, а також одеський Шторм.
Нагадаємо, що вчора, 31 січня, Сокіл впевнено переграв Крижинку.