Сокіл перервав чотириматчеву серію без перемог в чемпіонаті України, розгромивши Дніпро

Київський Сокіл перервав чотириматчеву серію без перемог, здобувши перемогу на виїзді проти херсонського Дніпра.

Зустріч завершилась з рахунком 8:3.

Героями поєдинку стали Володимир Чердак та Вадим Мазур, які провели свої перші матчі в поточному чемпіонаті. Обидва нападники оформили по дублю та зробили по три результативні передачі.

Окрім цього, друга шайба Володимира Чердака стала для нього 100-ю в офіційних матчах у складі Сокола.

Чемпіонат України

11 листопада

Дніпро – Сокіл 3:8 (1:3, 0:4, 2:1)

Шайби: 0:1 – О.Мазур (Якубинський, Ходирев), 10:34; 0:2 – В.Мазур (Олійник, Трущенко), 16:56; 1:2 – Є.Васильєв (Куцевич), 17:58; 1:3 – Чердак (Толстушко, В.Мазур), 18:12; 1:4 – В.Мазур (Чердак, Олійник), 26:27; 1:5 – Олійник (В.Мазур, Чердак), 32:19; 1:6 – Трущенко (В.Мазур, Чердак), 35:28; 1:7 – Тіщенко (Кальсін, Бурдаков), 36:27; 2:7 – Жовтяк (Делій, Лактіонов), 47:43; 2:8 – Чердак, 59:27; 3:8 – Гончаров (Д.Мазур), 59:43.

Нагадаємо, напередодні збірна України завдяки дублю Пересунька вирвала перемогу над Італією та посіла перше місце в групі ЄКН.