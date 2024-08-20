Нема налаштування на роботу, його загубили влітку: Христич — про підготовку до відбору на ОІ-2026

Головний тренер збірної України з хокею Дмитро Христич розповів про перший мікроцикл навчально-тренувального збору. Він пожалівся, що хокеїстам було важко втягуватися після відпусток до робочого процесу.

Його слова наводить сайт ФХУ.

"Скажу, що зробили все, що запланували. Планували тренування два рази в день, це і вдалось організувати. Стояли лише питання як поділити польових гравців на групи, оскільки їх було лише 17, але виходили з положенням і все, що запланували, то зробили.

Ми з перших тренувань відчули, що у гравців брак у концентрації. Нема налаштування на роботу, його загубили влітку. Тому це питання стояло першочергово. Зазвичай ми знали, що спочатку треба гравців підтягувати фізично, але зараз концентрація в них не була на рівні. Проте навіть протягом цього мікроциклу можна було спостерігати покращення", — зізнався Христич.

Також наставник поділився очікуваннями від товариських матчів, які будуть зіграні найближчими днями.

"Дуже необхідна для нас гра, на вулиці ще літо, нам треба готуватись. Ми вийшли на команду, яка грає в Угорській лізі. Може і буде, вона для нас не така вже і конкурентна, не такий суперник, але нам це потрібно. Ми хочемо, щоб наші хлопці згадали для чого ми тут зібралися. Будемо дивитися на взаємозв’язок. Я думаю, що будемо на все дивитися. Насамперед, як я казав, чого бракувало на початку, то концентрація і виконання завдань тренерів. Хлопці, які не приєдналися, приєднаються найближчим часом. До другого товариського матчу майже вся команда буде на місці. Зазвичай все буде вирішуватись після матчу, хоч і часу майже немає, тому що ми одразу виїжджаємо до Риги. Але останній матч буде вирішальний і плані формування складу", — сказав Христич.

"Синьо-жовті" боротимуться за вихід на Олімпійські ігри у Ризі з 29 серпня по 1 вересня. Суперниками українців стануть Латвія, Словенія та Франція.

Нагадаємо, у травні національна команда посіла перше місце в Дивізіоні 1B та гарантувала собі довгоочікуване повернення до Дивізіону 1A (другий за силою у світовому хокеї), де востаннє грала ще у 2017 році.