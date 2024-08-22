Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Хокей

Було багато помилок, які треба виправляти: Христич — про перемогу над Дунайварошем

Руслан Травкін — 22 серпня, 19:26
Було багато помилок, які треба виправляти: Христич — про перемогу над Дунайварошем
Дмитро Христич
Getty images

Наставник збірної України з хокею Дмитро Христич дав оцінку команді за перемогу над угорським Дунайварошем (4:0) у товариському матчі.

Його слова цитує сайт ФХУ.

"На рахунок не дивилися, дивилися на свою гру. Було багато помилок, які треба виправляти, бо суперник також міг забивати.

Звичайно, це літній хокей, але на це потрібно звертати увагу. Добре, що провели такий матч, щоби пригадати, що ми приїхали грати в хокей.

Далі буде спаринг зі збірною Угорщини, і у нас у складі будуть гравці, які доїдуть до команди за ці кілька днів. Потрібно підготуватись до фіналу відбору на ОІ, щоб там показати гарну гру. Але буде тяжко, бо літо, спека", – сказав Христич.

Відзначимо, що наступний контрольний матч збірна України проведе 25 серпня проти Угорщини.

"Синьо-жовті" боротимуться за вихід на Олімпійські ігри у Ризі з 29 серпня по 1 вересня. Суперниками українців стануть Латвія, Словенія та Франція.

Нагадаємо, у травні національна команда посіла перше місце в Дивізіоні 1B та гарантувала собі довгоочікуване повернення до Дивізіону 1A (другий за силою у світовому хокеї), де востаннє грала ще у 2017 році.

Збірна України з хокею Дмитро Христич

Збірна України з хокею

Збірна України розгромила Дунайварош у товариському матчі
Нема налаштування на роботу, його загубили влітку: Христич — про підготовку до відбору на ОІ-2026
Юнацька збірна України стала срібною призеркою Třinec Open Cup
Збірна України назвала склад на тренувальний збір перед фіналом олімпійської кваліфікації
Збірна України U-18 пропустила 15 шайб від Словаччини

Останні новини