Було багато помилок, які треба виправляти: Христич — про перемогу над Дунайварошем

Наставник збірної України з хокею Дмитро Христич дав оцінку команді за перемогу над угорським Дунайварошем (4:0) у товариському матчі.

Його слова цитує сайт ФХУ.

"На рахунок не дивилися, дивилися на свою гру. Було багато помилок, які треба виправляти, бо суперник також міг забивати.

Звичайно, це літній хокей, але на це потрібно звертати увагу. Добре, що провели такий матч, щоби пригадати, що ми приїхали грати в хокей.

Далі буде спаринг зі збірною Угорщини, і у нас у складі будуть гравці, які доїдуть до команди за ці кілька днів. Потрібно підготуватись до фіналу відбору на ОІ, щоб там показати гарну гру. Але буде тяжко, бо літо, спека", – сказав Христич.